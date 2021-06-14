Министерство социальной политики презентовало законопроекты о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы.

Подробности опубликованы на правительственном портале.

Новые документы расширяют охват системой пенсионных накоплений людей из незащищенных категорий и уменьшают гендерный разрыв в размере пенсий, включают в число участников системы людей, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками, являются родителями-воспитателями детских домов семейного типа, патронатными воспитателями.

Отмечается, что обновленную систему накоплений хотят ввести без повышения нагрузки на бизнес и людей, а за счет уменьшения размера единого взноса на общеобязательное социальное страхование и уменьшения ставки налога с доходов физических лиц.

Документы предлагают украинцам возможности управлять своими пенсионными накоплениями через «единое окно» с множественными точками доступа. Гражданин сможет выбирать авторизованный пенсионный фонд, менять его, получать информацию о состоянии своего счета и совершенных операциях.

«Предоставлять и получать другую информацию с использованием телекоммуникационных сетей через любое устройство, в том числе путем интеграции Единого социального реестра с Единым государственным веб-порталом электронных услуг «Дия», или при личном обращении к администратору Единого социального реестра или соответствующего авторизованного фонда», — указано в документе.

Граждане Украины должны получить право без ограничений в любой момент переводить свои накопления из одного авторизованного субъекта в другой.

Также, предлагается определить основным видом выплат в системе накоплений пожизненную выплату в размере не менее одного прожиточного минимума.

Предусмотрено право гражданина самостоятельно выбирать вид выплаты (пожизненная, одноразовая, на определенный срок) на сумму, превышающую необходимую для выплаты пожизненной пенсии в размере прожиточного минимума.

Кроме того, в ряде случаев человек сможет забрать свои накопления единоразово, независимо от возраста.

Как мы уже рассказывали ранее, пенсии судей в Украине с 1 января 2021 года увеличили еще на 9,4 тысяч гривен, в среднем они получают 77,3 тысяч. Одновременно с этим военным выплаты за этот же период повысили всего на 67 гривен — до 5,65 тысяч.

Также напоминаем, в Украине 45% тех, кто достиг 60-летия, уже через шесть лет вынуждены работать до 63 или 65 лет. Это произойдет из-за ужесточения требований к стажу.