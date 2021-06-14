Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран Большой семерки (G7), которые накануне поддержали независимость и суверенитет Украины, а также призвали Россию отвести войска от восточных границ.

«Благодарен лидерам Британии, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. И за призыв к агрессору отвести войска от наших восточных границ и из Крыма. Крым – это Украина», – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Как известно, лидеры стран Большой семерки (G7) назвали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником. В G7 призвали Москву вывести войска и поддерживаемые ею вооруженные формирования из Украины: «Мы придерживаемся твердой мысли, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы подтверждаем нашу поддержку нормандском процесса для обеспечения выполнения минских соглашений».

Как сообщалось ранее, 13 июня боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных в Луганской области 2 раза.

На Донбассе при выполнении служебных обязанностей погибла военнослужащая Вооруженных сил Украины.