Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. В разговоре Зеленский заявил, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству в НАТО.

Подробности разговора опубликовала пресс-служба украинского президента.

«Мы сделали все, что нужно для получения ПДЧ. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники из Альянса поддержали Украину конкретными действиями и решениями», – утверждает Зеленский.

Президент отметил важность четкой перспективы членства в НАТО для Украины, которая, по его словам, идет по пути реформ в условиях сложных вызовов для безопасности. Во время беседы собеседники особое внимание уделили именно евроатлантической интеграции Украины, особенно в контексте саммита НАТО.

Зеленский также рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. В частности, отметил, что Россия не отвела полностью свои войска, поэтому уровень военной угрозы для украинского государства остается высоким.

Также Зеленский отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Британией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепление украинского флота. В разговоре он также поднял вопрос противодействия реализации проекта «Северный поток-2», который является вызовом для Украины, и отметил, что его введение в действие недопустимо.

Напомним, Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner — ЭОР) 12 июня прошлого года. Это стало подтверждением необратимости евроатлантического курса страны.

Как мы уже рассказывали ранее, заявление российского президента Владимира Путина о том, что если Украина вступит в НАТО, ракеты будут долетать до Москвы за 7-10 минут, всего лишь пропагандистский ход, рассчитанный на россиян.