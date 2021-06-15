Законопроект №5153 о декларировании активов физлиц для легализации доходов, который был поддержан в Раде, должен стать ключевым документом налоговой амнистии и определит ее основные принципы.

Рассказываем, что на данный момент известно о предложении власти касательно легализации доходов.База налогообложения

Базой налогообложения при нулевом декларировании валютных ценностей и прав денежного требования является денежная или номинальная стоимость, подтвержденная документально. Для недвижимости это — расходы на приобретение, оценочная или биржевая стоимость, а также стоимость, определенная самостоятельно декларантом.

А если у кого-то запланирована крупная покупка, но легальное происхождение соответствующей суммы предоставить не представляется возможным, деньги можно «засветить» в рамках спецдекларирования – что будет дешевле, чем подвергнуться штрафным санкциям от налоговой.Сроки налоговой амнистии

С 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го. В этот период будет проводиться добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц.Как легализовать

Чтобы легализовать свои доходы и затем свободно ими пользоваться, необходимо предоставить налоговой соответствующую декларацию.Ставки сбора с декларирования

5% с валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине (альтернатива: 6% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно);

9% с валютных ценностей, размещенных за рубежом (альтернатива: 11,5% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно);

2,5% с государственных облигаций Украины, приобретенных в период с 1 сентября 2021 до 31 августа 2022 года (альтернатива: 3% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно).

Что не нужно декларировать:

квартиру общей площадью до 120 кв. м или дом до 240 кв. м;

нежилые строения коммерческого назначения общей площадью до 60 кв. м;

земельные участки, размер которых не превышает 2 га для ведения личного сельского хозяйства, 12 соток для садоводства, 25 соток в селах, 15 в поселках и 10 в городах для строительства домов, 1 сотка – для гаража;

личное транспортное средство (кроме легкового авто с объемом двигателя более 3000 куб. см и/или рыночной стоимостью свыше 375 минзарплат, мотоцикла с рабочим объемом цилиндров более 80 куб. см, самолета, вертолета, яхты и катера);

другие активы стоимостью менее 400 тыс. грн.

Кто может принять участие:

физлица – резиденты, в том числе самозанятые;

физлица, не являющиеся резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов, за счет которых приобретены объекты декларирования.

Как мы уже рассказывали ранее, до 2030 года ВВП Украины вырастет до 450 млрд долларов.

А также напомним, в Украине с 1 июля минимальную пенсию увеличат на 85 грн — с 1769 до 1854 грн. В то же время максимальная пенсия увеличится сразу на 850 грн — до 18 540 грн.