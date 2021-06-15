Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе активизировали агитацию среди населения с целью призыва принять участие в предстоящих выборах в Госдуму РФ.

Об этом свидетельствует информация Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает пресс-служба ведомства.

Так, под видом рекламы, оккупанты продолжают навязывают антиукраинские настроения на временно оккупированных территориях.

Пророссийские боевики начали заниматься активной пропагандой среди местных подростков, которые к началу осени текущего года станут совершеннолетними.

«Целью является оформление документов для получения подростками российского гражданства и привлечения их к голосованию на выборах в Госдуму РФ», — считают в Минобороне.

Как мы уже рассказывали ранее, оккупационная власть на неподконтрольной территории Донбасса массово закрывает школы и профтехучилища, техникумы и вузы.

Тем временем, саммит НАТО призвал РФ прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику. Также там подтвердили полную поддержку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины.