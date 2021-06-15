14 июня на Донбассе вооруженные формирования РФ восемь раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики открывали огонь в районе Новотошковского, Водяного, Павлополя, Луганского.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военных нет.

По состоянию на 7:00, 15 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Неподалеку Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных гранатометов.

Саммит НАТО призвал РФ прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику. А кроме того, Россию призвали отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Тем временем президент РФ Владимир Путин обвинил Украину якобы в стягивании военнослужащих и военной техники на оккупированный Донбасс.