14 июня на Донбассе вооруженные формирования РФ восемь раз нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики открывали огонь в районе Новотошковского, Водяного, Павлополя, Луганского.
Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата.
Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военных нет.
По состоянию на 7:00, 15 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Неподалеку Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных гранатометов.
Саммит НАТО призвал РФ прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику. А кроме того, Россию призвали отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Тем временем президент РФ Владимир Путин обвинил Украину якобы в стягивании военнослужащих и военной техники на оккупированный Донбасс.