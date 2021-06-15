Оккупационная власть на неподконтрольной территории Донбасса массово закрывает школы и профтехучилища, техникумы и вузы.

Соответствующее заявление сделала украинский омбудсмен Людмила Денисова. Так, по ее словам, в этом году запланировано существенное сокращение числа учебных заведений.

В 2021 году на оккупированном Донбассе будут закрыты и оптимизированы Свердловский профессиональный строительный лицей, Свердловский колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж, Луганский профессионально-технический колледж, Колледж технологий и дизайна Луганского государственного педагогического университета, Ясиноватский колледж Донецкой академии управления.

Также в городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч и Свердловск будут закрыты 5 школ, еще 3 — реорганизованы.

«Это приведет к нарушению права на образование детей, которые проживают на временно оккупированных территориях и не имеют возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию», — утверждает Денисова.

Как мы уже рассказывали ранее, президент РФ Владимир Путин обвинил Украину якобы в стягивании военнослужащих и военной техники на оккупированный Донбасс.

А тем временем, саммит НАТО призвал РФ прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику.