Любительницы платьев и те, кто хочет, наконец, вылезти из привычных джинс и начать их носить, помните: не все модели платьев будут одинаково модными этим летом.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Платье — это всегда женственно и почти всегда не сложно. Ведь платье, это, как говорится, one piece. Не нужно возиться с комбинацией верха и низа. Аксессуарами обыграть — и отлично! Если, конечно, платье «правильное». ⠀

Какие модели платьев уже устарели в 2021 и чем их заменить Слишком сложные платья — уже не в тренде. Давай «будем проще». Платье — рубашка уже не то, что раньше — и длина, и форма должны быть другими.

«Маленькое черное платье» тоже пора поменять.Платье летящего и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021

Офисное платье выбирайте без сложных деталей.



Коктейльное платье тоже имеет видоизмениться в 2021 году. Выбирайте актуальную длину.



Девчачье платье лучше оставить детям.



Принт-прежнему актуален, но выбирайте «правильное» окраску.Зебра или леопард: стилист рассказала, какие принты в тренде летом 2021

Какое платье выбрать на лето 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

