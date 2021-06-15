В борьбе с лишними килограммами можно не отказываться от сладкого. Медики назвали сладости, которые, как ни странно, могут помочь похудеть.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает ГолоcUA.

По словам диетологов, похудеть помогают сухофрукты. Изюм, курага, чернослив, финики содержат кальций, магний, натрий и железо. Ими легко утолить чувство голода. Поэтому спокойно потребляйте их 30 гр. в день — и сладко, и полезно.

Еще одна полезная сладость – мармелад. В нем содержатся пектины и полезные вещества, которые есть и во фруктах. Пектины снижают уровень холестерина в крови, улучшают работу желудка, выводят токсины из организма. Как утверждают ученые, пектин тормозит развитие раковых клеток.

Однако не все мармелады на прилавках магазинов содержат пектины, поэтому обязательно ищите на упаковке надпись, которая гласит о присутствии пектиновых соединений в сладости.

Еще одна полезная сладость – черный шоколад. Он укрепит сердце и сосуды, поможет отрегулировать артериальное давление при гипотонии и справиться со стрессом. В день можно съедать до 30 гр.шоколада. Это 1/4 часть стандартной плитки. Такое количество является оптимальным при регулярных физических нагрузках и помогает организму спокойно переносить физические нагрузки и диеты. Если вы не посещаете ни тренажерный зал, ни бассейн, потребляйте в день около 10-15 гр. шоколада.

Напомним, для эффективного похудения важно применять комплексный подход, диетологи посоветовали, на что обратить внимание.

Ранее диетолог рассказал о простом пути похудения, который за считанные дни позволит без изнурительных диет и тренировок избавиться от лишнего веса. Правильные утренние привычки, вроде стакана теплой воды натощак, позволят получить хорошую фигуру.