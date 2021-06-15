12% жителей Украины готовы принять участие в выборах в органы местного самоуправления в качестве кандидата, по состоянию на конец мая 2021 года. А в качестве избирателя готовы принять участие 53% респондентов.

Соответствующие результаты показал социологический опрос Центра Разумкова.

Так, 18% респондентов готовы принять участие в общественных работах по благоустройству, 11% — участие в органах самоорганизации населения (домовые, уличные, квартальные комитеты), 10% — участие в качестве волонтера в различных видах общественной помощи (детским домам, многодетным семьям, приютам и тому подобное)

Еще 9% готовы принять участие в общественных слушаниях, 8% — в общественных организациях, занимающихся проблемами местного самоуправления, 7,5% — в заседаниях органов местного самоуправления, 5% — в деятельности общественных советов при органах власти, 5% — в уличных акциях, пикетах, митингах, 3% — в предоставлении финансовых пожертвований на нужды громады.

А чуть больше четверти опрошенных (26%) — не готовы принимать участие ни в одной из этих форм деятельности.

Исследование проведено Центром Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года среди 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

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