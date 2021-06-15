В Украине зафиксировано 1014 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

По данным верифицированного Министерством здравоохранения Telegram-канала «Коронавирус_инфо», наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

Вчера был госпитализирован — 401 человек, умерли — 77, выздоровели — 5511 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2224992 лица;

выздоровели — 2136176 человек;

летальных случаев — 51 769;

проведено ПЦР-тестов — 10548499.

Как сообщалось ранее, вакцинация от COVID-19 в Украине скорее всего будет проводиться каждый сезон. На сегодняшний день, этот вопрос изучают эксперты, рассказали в Министерстве здравоохранения.

По состоянию на 14 июня все области Украины находятся в «зеленой» зоне по показателям заболеваемости COVID-19. Это позволило отнести страну к зоне такого же уровня эпидопасности по критериям Европейского Союза.