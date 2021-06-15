Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет убедить новое правительство Германии предоставить нашей стране оружие.

Ситуацию с нежеланием Германии предоставлять Украине оружие он прокомментировал в эфире ICTV.

Кулеба напомнил, что осенью этого года в Германии пройдут парламентские выборы и будет сформировано новое правительство:

«Это правительство уже не изменит своей позиции. Но уже осенью, по результатам выборов, в Германии будет новое правительство. И мы уже работаем над тем, чтобы новое правительство изменило свою позицию по этому вопросу».

Накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас снова заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине. Как считают в Германии, такие поставки могли бы поставить крест на эффективности нормандского формата.

А лидер «Зеленых» Германии Роберт Габек выступил за то, чтобы поставлять оружие Украине. Он раскритиковал правительство за нежелание поддержать Украину в этом вопросе.

