В Украине продолжает господствовать непогода, все области периодически накрывают мощные ливни, шквалы и град. Накануне, 14 июня, пострадал Николаев.

Особенно досталось центру города, но страдали также районы, где подтоплений не было давно. К примеру, в районе бывшего завода «Дормашина» из-за ливня образовалось озеро, глубина которого достигала примерно 1,5 метра. Вода утопила десятки автомобилей, среди которых были и внедорожники.

Сильные дожди парализовали движение транспорта.

https://www.youtube.com/watch?v=2gUgNz2hZro&t=132s

Напомним, 14 июня на горе Поп Иван Черногорский выпал снег, а температура воздуха опустилась до 0° С.

Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на июнь.