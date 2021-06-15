Погода в Украине 16 июня будет находиться между двумя барическими образованиями — антициклоном с северо-запада и циклоном над Черным морем.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, на территории страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

В южных и центральных областях — местами значительные дожди. Днем ​​в отдельных районах прогнозируют град, шквалы до 15-20 м/с.

На Западе страны будет преимущественно без осадков, однако днем ​​местами возможны небольшие кратковременные дожди.

Ветер ожидается северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13-18, в западных областях +9-14 градусов. В дневные часы прогреется до +23-28, в южной части Украины — до +20-25 градусов.

В среду в Киеве и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, грозы

Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16-18, днем +​​26-28 градусов.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине продолжает господствовать непогода, все области периодически накрывают мощные ливни, шквалы и град. Накануне, 14 июня, пострадал Николаев.

А народный синоптик Леонид Горбань дал свой прогноз погоды на июнь, июль и август.