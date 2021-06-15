После публикации новой максимальной цены в Украине подорожал бензин.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», пишет Enkorr.

Напомним, 14 июня Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,82 грн/литр и дизельного топлива – 22,09 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации топлива в рознице во второй декаде июня. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин в розничных сетях не должна превышать 30,82 грн/л, на «обычное» дизтопливо – 29,09 грн/л.

Сегодня средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 15 коп./л и составила 28,36 грн/л, бензин А-95 подорожал на 31 коп./л — до 29,29 грн/л, а дизельное топливо — на 37 коп./л, до 27,71 грн/л.

На изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании подняли цену на дизельное топливо на 1,08 грн/л, до 28,99 грн/л. «Двойка» и «пятерка» обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 24-90 коп./л, до 29,99 грн/л и 30,82 грн/л.

SOCAR повысил цену бензинов на 23-90 коп./л, ДТ — на 1,5 грн/л, до 32,48 грн/л. Отметим, в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети KLO все виды топлива подорожали на 70 коп./л: «двойка» — до 29,99 грн/л, «пятерка» — до 29,99 грн/л, ДТ — до 28,59 грн/л.

Дискаунтеры «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цену только бензинов и только на 23-30 коп./л.

Также откорректировали свои цены в сторону увеличения AMIC, Shell, UPG, УГД и «Параллель».

Как сообщалось ранее, 14 мая Кабинет Министров Украины ввел предельные торговые надбавки (наценки) на топливо на период действия карантина.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка накануне прокомментировал ситуацию с бензином из Беларуси. Как известно, информация об остановке поставки бензина А-95 в Украину вызвала легкую панику. Но в итоге белорусский А-95 в Украине все же отгрузят, хоть и в меньших объемах, чем обычно — из-за технологических процессов.