В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 15 июня, практически на всей территории страны дожди с грозами.

Осадков не будет только на крайнем западе — Волынская и Львовская области. На остальной территории грозы.

«Днем в южной части местами существенные дожди, в Украине, кроме западных и северных областей, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности — желтый)», — отмечают синоптики.

Температура воздуха 21-27 градусов.

Напомним, 14 июня на горе Поп Иван Черногорский выпал снег, а температура воздуха опустилась до 0° С.

Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на июнь.