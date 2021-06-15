Президент Российской Федерации Владимир Путин до 30 сентября включительно продлил мораторий на выдворение мигрантов из России в период пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как известно, мораторий на выдворение нелегальных мигрантов из постсоветских стран был введен из-за пандемии, но сегодня, 15 июня, тех, кто не успел оформить документы уже должны были депортировать.

Согласно новому указу, принудительно выдворять/депортировать мигрантов пока не будут.

Исключения составят следующие лица:

иностранцы или лица без гражданства, которые освобождаются из мест лишения свободы,

те кто нарушил законодательство о государственной границе РФ,

создающие угрозу нацбезопасности, в том числе выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя,

оказывающие содействие в совершении террористических (экстремистских) актов либо совершающих их, а равно иными действиями поддерживающие террористическую (экстремистскую) деятельность,

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе участвующих в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании).

Согласно данным МВД, в России уже более 1 млн нелегалов из стран ближнего зарубежья: из Узбекистана 332 тыс., из Таджикистана 247 тыс., из Украины 152 тыс., Азербайджана 120 тыс., Киргизии 115 тыс., Армении 61 тыс., Молдавии 56 тыс., Казахстана 49 тыс.

Накануне саммит НАТО призвал РФ прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику. А кроме того, Россию призвали отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Также сообщалось, что «Нафтогаз» намерен подать иск против российского «Газпром». Таким образом, Украина хочет добиться восстановления транзита газа из Средней Азии через свою Газотранспортную систему. Как известно, Россия уже 15 лет запрещает транзит по своей газотранспортной системе из Средней Азии в Украину.