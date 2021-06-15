Ученые заявляют, что мир захватывает новый штамм коронавируса — «Дельта». Он якобы не только вызывает у пациентов более серьезные симптомы, но и может «обойти» иммунную защиту от вакцин.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Штамм «Дельта» впервые был обнаружен в Индии, сейчас он уже зафиксирован в 74 странах, среди них: Китай, США, страны Африки, Тихоокеанского региона и Скандинавии.

Исследования показывают, что новый штамм передается быстрее предыдущих. Кроме того, люди его тяжелее переносят (инфицированные жалуются на боль в животе и суставах, тошноту, рвоту, потерю слуха и аппетита).

К примеру, представители здравоохранения из Гуанчжоу (Китай) говорят, что 12% пациентов уже через 3-4 дня с момента появления симптомов оказываются в серьезном или критическом состоянии. Это в четыре раза больше, чем во время предыдущих вспышек.

По словам бывшего комиссара Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотта Готлиба, сейчас в Британии с этим штаммом связывают более 90% новых заражений.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге не исключает, что штамм «Дельта» может обойти иммунную защиту от некоторых вакцин, из-за чего он «закрепится» в Европе на фоне ослабления карантинных ограничений.

Как сообщалось ранее, вакцинация от COVID-19 в Украине скорее всего будет проводиться каждый сезон. На сегодняшний день, этот вопрос изучают эксперты, рассказали в Министерстве здравоохранения.

По состоянию на 14 июня все области Украины находятся в «зеленой» зоне по показателям заболеваемости COVID-19. Это позволило отнести страну к зоне такого же уровня эпидопасности по критериям Европейского Союза.