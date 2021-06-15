Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал информацию об открытии в Украине сети Mere. Ранее в СМИ появилось заявление директора по развитию сети в Украине Артема Хоменко о том, что в июне возобновит работу супермаркет в Николаеве, после чего планируется открытие еще нескольких десятков магазинов. Согласно официальным данным, конечным бенефициаром сети супермаркетов Mere является российский бизнесмен Сергей Шнайдер.

В ходе форума «Украина 30» Данилов заявил, что выход российской сети супермаркетов на украинский рынок невозможен. Он также заявил, что это непроверенная информация, которая начинается с неопределенных ресурсов:

«Как это вообще возможно, это чисто провокационные вещи. Если не дай бог какая-либо городская власть позволит этим ребятам работать, поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно… Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены (меры, — ред.), потому что без их разрешения этого сделать нельзя».

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что в санкционных списках, которые утверждает ведомство, нет ни одного случайного человека. По каждому лицу проводят тщательную проверку.

Также сообщалось о том, что послы Евросоюза продлили запрет на инвестирование в оккупированный Россией Крым.