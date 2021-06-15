Троица 2021 – один из двенадцати главных православных церковных праздников, поскольку прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. День Святой Троицы еще называют Зеленые праздники или Пятидесятница.

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, что Троица неразрывно связана с Пасхой, то есть праздник не имеет постоянной даты. Ежегодно он отмечается в воскресенье, на 50-й день после Светлого Христова Воскресения.

Пасха в 2021 году отмечалась 2 мая — Троица выпадает на 20 июня.

Интересно, что в католической церкви, в отличие от православной, празднование Пятидесятницы и Троицы разделено. Так, у христиан западного обряда день Святой Троицы отмечают в следующее воскресенье за Пятидесятницей.

Впервые решили отпраздновать Троицу апостолы, которые были учениками Иисуса Христа. Этим праздничным днем апостолы хотели увековечить великое событие – сошествие на них и Деву Марию Святого Духа. Название праздника означает единство Святого Духа, Бога-отца и Бога-сына.День памяти и примирения и День Матери: какие праздники будут отмечать украинцы в мае

Произошло это на пятидесятый день после Воскресения Господня. По библейскому преданию, во время молитвы в Сионской горнице на Матерь Божию и апостолов сошел Святой Дух в виде благодатного огня. После этого апостолы внезапно научились исцелять и пророчествовать, а также заговорили на разных языках, чтобы проповедовать учение Христа для народов мира.

Напомним, в июне 2021 православные украинцы будут отмечать День Николая Чудотворца, а также Вознесение Господне.