В одном из супермаркетов Днепра подростки избили и ограбили копа после того, как тот сделал им замечание. Несовершеннолетних злоумышленников до сих пор не нашли.

Подробности сообщает «Днепр оперативный».

Известно, что чрезвычайное происшествие произошло в «АТБ» на улице Каруны. Полицейский в свой выходной день зашел в супермаркет. В очереди у кассы он сделал замечанием 4 подросткам, которые вели себя очень вызывающе. Те в ответ начали бить мужчину. Удары наносили по голове и туловищу. Коп несколько раз терял сознание. Перед тем, как сбежать, подростки еще и забрали его iPhone.

Охрана «АТБ» вызвала правоохранителей. Прибывшие на место полицейские опросили очевидцев происшествия и, получив описание подростков, начали искать их, но так до сих пор и не нашли.

А в Мариуполе, напомним, мужчина с топором устроил погром в супермаркете «АТБ» якобы из мести за жену, которую якобы ударили за то, что она находилась в магазине без маски, несмотря на карантинные ограничения. Затем его жена Юлия Ломтадзе зачитала на камеру обращение «с бумажки», в котором просила предоставить ей материальную помощь после произошедшего.