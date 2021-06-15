В селе Кийлов в Киевской области 10-летняя девочка и ее четырехлетний брат упали в яму уличного туалета. В результате трагического инцидента, один из детей погиб.

Как сообщила пресс-служба полиции региона, девочка, умерла, пытаясь спасти своего брата.

«Правоохранители установили, что дети из семьи ромов гуляли вблизи бывшей базы отдыха и попросились у охранника в туалет. Мужчина пустил их в уличный туалет. Мальчик провалился в сантехническое отверстие, а сестра пыталась его спасти, однако также упала в яму», — указано в сообщении.

Услышав крики детей, охранник бросился на помощь. Он и еще один очевидец смогли вытащить брата с сестрой из ямы. Дети были без сознания, взрослые вызвали скорую помощь.

Однако, медики, которые прибыли на вызов, лишь констатировали смерть 10-летней девочки. Мальчика доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Было установлено, что семья цыган в село приехала несколько дней назад из Ужгорода. Они заселились в доме соседней базы отдыха. В состав семьи входят две сестры с мужьями и восемь детей.

Полиция на данный момент выясняет все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о правовой квалификации события.