20 июня христиане чествуют Пресвятую Троицу: Отца, Сына и Святого Духа. В народе этот день называют Троица. Поскольку этот праздник отмечают через 50 дней после Пасхи, отсюда и еще одно название праздника — Пятидесятница. Традиционно праздник отмечали в кругу семьи и близких людей за обеденным столом, главным угощением всегда был каравай, пирожки с зеленью и мясные блюда.
Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА.
Традиции Троицы связанные с возрождением жизни. Люди украшают дома зелеными ветками деревьев и душистыми травами, которые символизируют все живое на земле. Зельем и цветами украшают храмы.Троица-2021: красивые поздравления с праздником
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На Троицу можно есть все. Поэтому праздник отмечали за обеденным столом, в кругу семьи и близких людей. Главным угощением всегда был каравай. Также основными блюдами были пирожки и мясные блюда.
Скатерть, которой застилали праздничный стол в Троицу, хранили с верой, что она способна привлекать состоятельных женихов или трудолюбивых невест.
Если утром вынести и покрошить свежую выпечку на город, можно таким образом задобрить духов усопших родственников, чтобы те заботились о живых в засветки.
В народе верили, если посвататься на Троицу и жениться на Покров (14 октября), то семейная жизнь будет долгой и счастливой.
Не стоит браться за уборку дома. Это делают перед праздником. Стирка и шитья — запрещается.
Не рекомендуется на Троицу ходить на кладбище. Для этого есть специальный день — Троицкая Родительская суббота — накануне.
Нельзя купаться, чтобы не защекотали русалки. Запрещается делать веники из веток деревьев, строить деревянные заборы. То есть, использовать природу в корыстных целях.
На Троицу девушки гадали, женщины собирали целебные травы для лечения на весь год. Растения, собранные в этот день, — мощный оберег и лекарство от многих болезней. Еще изготавливали талисманы и обереги для всех членов семьи.
Мужчины и парни организовывали местные гуляния.
Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказывала о народных приметах и гаданиях, связанных с праздником Троицы. Народные поверья чаще всего касаются молодых девушек, которые еще не вышли замуж.