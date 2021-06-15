Троица считается одним из двенадцати главных православных праздников. Под Троицей понимается образ божественной семьи: Отца, Сына и Святого духа. В этот день святой огонь, сошедший на каждого из апостолов, дал им силы и благодать для проповеди Слова Божия в мире.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, на Троицу принято мыть полы и украшать дома зелеными ветками — растительность почитается, как символ возобновленной весны и продолжения жизни.Лучшие поздравления на Троицу

В этом году Троица выпадает на 20 июня. У католиков Троица не совпадает с Пятидесятницей (днем сошествия на апостолов Святого Духа).

Красивые открытки на Троицу 2021



Напомним, как сообщалось ранее, традиционно в нашей стране 6 июня отмечают День журналиста. 25 мая 20 лет тому назад Леонид Кравчук подписал Указ, которым предписал установить в Украине новый праздник.

Традиционно 9 июня во всем мире отмечают Международный День друзей (International Friends Day).

В первый день лета, 1 июня, традиционно отмечается Международный день защиты детей, который является одним из самых старых праздников, учрежденных на международном уровне.