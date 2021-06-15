Советник премьер-министра Украины, исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап прогнозирует, что до 2030 года ВВП Украины вырастет до 450 млрд долларов.

В эфире телеканала Дом он заявил, что соответствующий рост предусмотрен планом Национальной экономической стратегии, которую три месяца назад утвердило правительство.

Криволап говорит, что стратегия должна исходить из ежегодного роста на 7% реального ВВП, при этом номинально он будет выше:

«Он больше 10% сейчас. Правительство уже заложило в бюджет выход на 5% в ближайшие годы, и дальше этот показатель надо улучшать. Его ежегодно обновляют. То есть те инструменты, которые уже внедрены, они уже дают 5%, а чтобы мы получили 7% рост, нам необходимо расширить функционал экономических стимулов, которые применяются».

«На выходе мы должны за 10 лет удвоить реальный ВВП Украины, удвоить тот объем продуктов и сервисов, который наша страна генерирует. Это означает, что номинальный ВВП в международной валюте возрастет до 450 млрд долларов и выше по сравнению с 154 млрд долларов в прошлом году. Мы говорим об утроении доходов каждого из нас, для каждого гражданина», — добавил Криволап.

Он также подчеркнул, что обычно страны, которые увеличивали ВВП, в 3,5 раза увеличивали расходы на медицину и социальное обеспечение.

Тем временем, на заседании Кабинета министров одобрили законопроект, который может отменить льготы на проезд в общественном транспорте для всех категорий граждан. Согласно законопроекту, льготы монетизируют — каждому, кто имеет право пользоваться общественным транспортом бесплатно, будет начисляться определенная денежная сумма, размер которой будут определять местные власти.

После публикации новой максимальной цены в Украине подорожал бензин.