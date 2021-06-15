В Одессе временно запретили купаться в море.

Как сообщает управление Госпродпотребслужбы в Одесской области, из-за ливней, которые прошли в городе 12-13 июня, в акваторию городских пляжей попало большое количество поверхностных вод.

Эксперты рекомендует временно воздержаться от морского водопользования (до особого распоряжения) дабы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период, а также с целью профилактики заболеваний, передающихся водным путем.

Отметим, сегодня, 15 июня в городе снова ливень.

Напомним, в Украине продолжает господствовать непогода, все области периодически накрывают мощные ливни, шквалы и град. Накануне, 14 июня, пострадал Николаев.

14 июня на горе Поп Иван Черногорский выпал снег, а температура воздуха опустилась до 0° С.

Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на июнь.