В мае на дорогах Украины произошло 14 983 аварии (для сравнения в апреле было 12 862). В результате ДТП погибли 216 человек (165 в апреле), еще 2667 – получили травмы (1678 в апреле).

Об этом сообщает Патрульная полиция. «Обозреватель» в свою очередь добавляет, что в прошлом месяце из-за нарушения правил маневрирования произошло 6 145 аварий (5 824 в апреле) — погибли 27 человек, еще 573 получили травмы.

В прошлом месяце из-за превышения скорости произошло 3 342 ДТП (2 576 в апреле). Погибли 108 человек, госпитализировали – 999.

На третьем месте среди частых нарушений находится несоблюдение дистанции во время движения автомобиля – 2675 аварий (2325 – в апреле). В результате таких ДТП 3 человека погибло, а еще 179 понадобилась медицинская помощь.

Нарушение правил проезда перекрестков находится на четвертом месте по количеству дорожно-транспортных происшествий. В мае правоохранители зафиксировали 1018 (в апреле 2325) подобных аварий, в результате которых 249 граждан получили травмы различной степени тяжести, а еще 10 – скончались.

В прошлом месяце на дорогах произошло 473 «пьяных» аварий (в апреле 456). Погибли 8 человек, травмы получили 117.

Киев остается лидером по количеству автомобильных аварий. В частности, в мае было зафиксировано 3476 ДТП (3249 в апреле), в результате которых 9 человек погибло, и еще 181 – получили травмы.

На втором месте находится Киевская область – 1371 дорожно-транспортное происшествие (1104 в апреле) привело к гибели 22 человек и травмированию еще 195.

Третье место занимает Одесская область, где правоохранители зафиксировали 1241 (1184 в апреле) аварию. Медицинская помощь понадобилась 154 гражданам, а еще 6 – погибли.

В Днепропетровской области, которая идет четвертой в этом списке, в 1155 ДТП (1098 в апреле) погибли 20 человек, и еще 216 – получили травмы различной степени тяжести.

Пятой по аварийности стала Харьковская область. В прошлом месяце правоохранители зафиксировали 965 аварий (822 в апреле), в которых погибли 14 человек, и еще 162 обратились к врачам.

Как сообщалось ранее, в прошлом году в Украине произошло почти 170 000 аварий: около 32 тысяч человек получили травмы, более 3500 погибли — это в три-четыре раза больше, чем в странах Европы.

13 июня в Харькове 17-летний парень выпал из кабины подвесной канатной дороги прямо на проезжую часть, где его переехал микроавтобус.