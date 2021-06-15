Василий Вирастюк принял присягу нардепа. Напомним, накануне Большая палата Верховного суда признала законным избрание Вирастюка народным депутатом. В частности, отменили решение от 23 мая, в котором говорилось о признании противоправными действий ЦИК по установлению результатов довыборов в Раду на 87-м округе.

Вирастюк принял присягу 15 июня под крики «Ганьба!» со стороны депутатов от группы «За будущее».

«Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников», – зачитал Вирастюк.

Отметим, депутаты от группы «За будущее» считают, что мандат должен принадлежать их кандидату Александру Шевченко.

https://www.youtube.com/watch?v=z5ehyk6let4

Напомним, 9 июня Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании проголосовала за регистрацию Василия Вирастюка народным депутатом. Вирастюк победил на довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области. При этом в конце мая Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе 87 и признание Василия Вирастюка избранным депутатом от партии «Слуга народа».