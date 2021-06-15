Кремль заинтересован получить Черное море чтобы использовать его как стартовую площадку с открытым доступом на Ближний Восток, Балканы, Кавказ, в Сирию и Восточное Средиземноморье.

Такое заявление в интервью «РБК-Украина» сделал американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войны в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.

«Я считаю, что Черное море является наиболее стратегически важным регионом для России. И они показали, что готовы использовать силу и любые другие инструменты для достижения своей цели. Она состоит в беспрепятственном использовании Черного моря в качестве стартовой площадки: на Ближний Восток и на Балканы, на Кавказ, в Сирию, в Восточном Средиземноморье. Вот чего они хотят «, — сказал он.

По этой причине, говорит экс-военный, мероприятие должно не только защищать своих союзников и друзей в регионе, но и лишить Кремль возможности использовать Черное море как стартовую площадку: «Для этого нужно проводить обучение в воздухе, на море и на суше. И это также необходимо, чтобы помочь Украине развить собственные оборонительные возможности «.