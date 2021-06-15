В Украине стартует вступительная кампания в вузы с 1 июля, в связи с чем, Министерство образования подготовило ряд видеоинструкций с ответами на самые популярные вопросы выпускников и их родителей.

Первая серия видеоразъяснений касается «азов» — подачи заявления абитуриентом через электронную систему.

Вторая серия посвящена выбору будущей специальности через электронные сервисы.

«В Украине только 34% населения работают по специальности… Исследования показывают, что нынешней молодежи придется менять профессию в течение жизни более пяти раз… Менять специальность в течение жизни — это нормальный процесс», — рассказывают в ролике.

Третья и четвертая серии помогают сориентироваться в термине «конкурсное предложение».

«Если вы подали заявление на открытое конкурсное предложение, то нужно понимать, что отбор абитуриентов будет проводиться в пределах всей Украины по всем вузам, где есть выбранная вами специальность. И в открытом конкурсном предложении нет фиксированного количества бюджетных мест», — предупреждают в министерстве.

В пятой серии разъясняется понятие приоритетности заявлений.

«Не ограничивайтесь одним заявлением, — призывают специалисты. — Но помните, что после выбора приоритетности поменять ее будет невозможно».

https://www.youtube.com/watch?v=UTJpQ13Jinw&feature=emb_title&ab_channel=MONUKRAINE

https://www.youtube.com/watch?v=EW3GWUzri8A&feature=emb_title&ab_channel=MONUKRAINE

https://www.youtube.com/watch?v=INvoC3H-AtA

https://www.youtube.com/watch?v=4zOqkiZbdKk&feature=emb_title&ab_channel=MONUKRAINE

Как мы уже рассказывали ранее, на внешнее независимое оценивание-2021 (ВНО), основная сессия которого прошла с 21 мая по 15 июня, зарегистрировалось почти 390 тысяч человек.

А также, в Ужгороде десятки студентов-медиков поймали на махинациях — вместо себя они отправили сдавать экзамен другого человека.