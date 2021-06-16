Боевики «ЛНР» заявили, что якобы провели «следственные действия» с арестованным в Беларуси оппозиционным журналистом Романом Протасевичем.

Как заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, Украина считает это сближением Беларуси с Россией и требует объяснений, передает РБК.

«По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям предоставить официальные объяснения», — сказал он.

По мнению чиновника, сообщение о проведении «следственных действий» в Беларуси нужно рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей боевикам «хоть какой-то псевдосубъектности».

«Это лишь подтверждает, что операция с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича разыграна по российскому сценарию. Россия не теряет шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затянуть в свою геополитическую повестку дня», — подчеркнул представитель МИД.

Так, подобное сближение Беларуси с Россией усиливает риски для Украины.

«И оно будет учтено при принятии нашим государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности», — добавил Николенко.

Как мы уже рассказывали ранее, журналист Роман Протасевич, которого задержали в Минске, в очередной раз заявил на камеру о том, что признательные показания он якобы давал не под давлением.

Тем временем, родители белорусского оппозиционера Романа Протасевича обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они просят помочь освободить сына и остановить Александра Лукашенко.