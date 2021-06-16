Пророссийские боевики три раза нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе за сутки 16 июня.

Сводку опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Так, в районе населенного пункта Авдеевка оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы возле Зайцево. Боевики стреляли из минометов 82-го калибра.

В районе Водяного на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

«Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм», — указано в сообщении.

Вчера, 15 июня, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Также оккупанты запускали беспилотник, который пересек линию разграничения.

Как мы уже рассказывали ранее, в зоне Операции объединенных сил на Донбассе 16 июня погиб 24-летний военный Роман Галуха.

Тем временем, боевики на оккупированном Донбассе активизировали агитацию среди населения с целью призыва принять участие в предстоящих выборах в Госдуму РФ.