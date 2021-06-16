Известный украинский блогер Назар Дорош опубликовал у себя в Instagram потрясающий ролик об Украине.

Видеоработа под названием «Who are ukrainians?» набрала уже свыше 428 тысяч просмотров.

«Люди это то, что вдохновляет меня больше всего. И сегодня я хотел бы показать миру, кто такие украинцы!», — комментирует автор видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nazar Dorosh (@dorosh.raw)

Отметим, некоторые украинцы отмечают в комментариях, что в видео практически нет женщин, не упоминаются известные люди и военные.

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Воспитатель социального приюта для детей ради популярности в Instagram провоцировала детей на драки, оскорбляла, ругалась матом, снимала весь процесс на камеру и выкладывала в интернете.