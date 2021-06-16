Президент Владимир Зеленский считает, что компенсацией за запуск газопровода «Северный поток» должно стать прекращение войны, спокойствие и стабильность Украины.

Соответствующее заявление Зеленский сделал журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, сообщает пресс-служба Офиса президента. Он подчеркнул, что украинское правительство намерено бороться за государственность.

«Прекращение войны, спокойствие и стабильность на всей территории независимой Украины. А когда мы говорим «стабильность» – это и геополитическая стабильность, и постоянное прекращение огня и контроль наших территорий, и энергетическая безопасность. Это все о справедливости», – заявил Зеленский.

В связи с тем, что Россия с некоторыми странами Европы имеет общий экономический процесс, то для Украины «Северный поток-2» –оружие против нашей страны. «Кто-то из европейских лидеров сказал: просто Украине нужны гарантии. Это не просто о гарантиях. Для нас это не про экономику, это смешно выглядит. Это точно политическое оружие, и пока в направлении «Северного потока-2″ всех переигрывает Россия», – добавил Зеленский.

Несмотря на все это, Украина должна получить гарантии безопасности, а «самое главное в них – возвращение наших территорий».

Как мы уже рассказывали ранее, Украина готова обсуждать вопрос компенсаций за потери от запуска российского газопровода «Северный поток-2«.

А «сенатор» оккупированного Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина не получит компенсаций после запуска газопровода «Северный поток-2» ни от РФ, ни от западных партнеров.