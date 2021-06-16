Средняя эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке в Украине в апреле 2021 года упала до 13,5% по сравнению с 14,0% в марте, а на первичном — сохранялась на уровне около 17,4%.

Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

Соответствующие данные опубликовал Национальный банк Украины (НБУ), ссылаясь на опрос среди коммерческих банков.

В целом за первые четыре месяца года банки выдали 2808 ипотечных кредитов на общую сумму почти 2,2 млрд грн. По сравнению с прошлым годом, новое ипотечное кредитование более чем удвоилось по количеству договоров и почти утроилось в денежном измерении.

Рост ипотечного кредитования происходит в основном за счет кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке недвижимости. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в апреле составила 87% от всех выданных кредитов.

Средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти и в апреле он составил 791 тысяч гривен.

Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 925 тысяч гривен, вторичной — 771 тысяч гривен.

Как мы уже рассказывали ранее, банки отказывают людям в реструктуризации валютных кредитов, несмотря на вступление в силу закона №1381-ІХ.

А тем временем, правительство хочет вернуть часть заробитчан, обещая им кредиты для открытия собственного бизнеса.