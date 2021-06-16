Згідно Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, ціни за наступні три роки виростуть приблизно на 17,4%.

Постанова Кабміну від 31 травня 2021 року № 586 було опубліковано на Урядовому порталі.

Згідно з документом, зростання споживчих цін в середньому складе: у 2022 році — 7,2%, в 2023 році — 6,0%, в 2024 році — 5,2%.

Очікувана інфляція (грудень до грудня) складе: у 2022 році — 6,2%, в 2023 році — 5,3%, в 2024 році — 5,0%.

Відповідно, за три роки ціни виростуть на 17,4%.

У державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабміном.

Як ми вже розповідали раніше, ціни на продукти в Україні за останній рік зросли в середньому майже на 10%. На їх вартості позначилася ситуація на зовнішніх ринках, а також зростання попиту в Україні.

А також, ціни на продукти в Україні продовжать зростати і в червні. Експерти відзначають, що вартість продуктів з овочевої групи, яка і зараз досить висока, буде залишатися такою, щонайменше до кінця другої декади червня.