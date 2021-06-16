Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова вместе с группой своих коллег законопроектом №4597 хочет отменить перенос выходных в случае, если праздник совпадает с субботой или воскресеньем. Другими словам, «Слуги народа» хотят увеличить количество рабочих дней в году.

По их мнению, это улучшит производительность труда и пойдет на пользу экономике страны.

Депутаты уверены, что перенос праздника и, как следствие, появление сразу трех-четырех нерабочих дней подряд мешают адаптироваться к рабочим будням, что много выходных подряд плохо влияют на эффективность труда, что это пережиток советской власти.

Интересно, что в Украине и так довольно мало официальных праздничных дней — 11. «Это меньше, чем во многих странах мира: Аргентина – 19, Колумбия – 18, Япония – 16, Гонконг – 16, Таиланд – 15, Россия – 14, Малайзия – 14, Литва – 13, Италия – 12, Испания – 12», — отмечает «Обозреватель».

По информации издания, если документ был принят ранее, то в 2021 году украинцы отдыхали бы на 3 дня меньше. Количество переноса рабочих дней варьируется: к примеру, Пасху и Троицу всегда отмечают в воскресенье, следовательно, выходной переносится на понедельник. Другие же праздники отмечают без привязки ко дню недели: это может быть как выходной, так и будний день.

Как сообщалось ранее, в июле 2021 нас ждет довольно спокойный месяц, в котором нет дополнительных праздничных выходных дней. Так что те, у кого не предусмотрена отпуск, смогут продуктивно поработать в этот период.

Троица – один из двенадцати главных православных церковных праздников, который прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, в 2021 году выпадает на 20 июня.