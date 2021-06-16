Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в ходе встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина будет поднят украинский вопрос. При этом он констатирует, что решить проблему Донбасса без Украины невозможно.

Свои опасения на счет предстоящей встречи глав двух держав Зеленский озвучил в интервью иностранным СМИ, текст которого публикует сайт Офиса президента.

Украинский президент заявил, что боится, что в ходе встречи не будет конкретики:

«А от этого сильно зависит ситуация в Украине. Почему? Я благодарен всем нашим партнерам — европейским странам, США, они действительно помогают… Окончательное решение проблемных вопросов я всегда связывал на уровне, кто ответственен и когда. Мне кажется, этой конкретики не будет».

Также он констатирует, Байден и Путин не смогут договориться об Украине без Украины:

«Острый вопрос Донбасса — и они будут об этом говорить. Считаю, что ничего страшного в этом нет. Но решать за Украину — это невозможно. Уверен, что это нереально. А то, что будут говорить без нас, то это понятно. Мы не приглашены на эту встречу, поэтому, я считаю, и не будет именно того конкретного результата. Если говорить откровенно, то лучше украинцев никто не знает русских. Лучше россиян никто не знает Украину, поэтому мы четко понимаем, что договоренности об Украине без Украины между РФ и США не будет».Тем временем Байден и Путин уже обменялись рукопожатием



Напомним, встреча Джо Байдена и Владимира Путина пройдет на женевской вилле La Grange, она началась в 14:00 (по Киеву). СМИ сообщают, что саммит продлится 4-5 часов и будет состоять из узкой части и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Одновременно с этим в Кремле говорят, что Путин и Байден, если посчитают нужным, могут провести переговорят тет-а-тет. После саммита президенты отдельно дадут пресс-конференции.