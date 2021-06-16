На встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина первый скорее всего искал общие интересы со главой Кремля.

Такое мнение озвучил глава Центра исследований тоталитарных технологий (США) Юрий Ярым-Агаев, передает «Украина 24».

«В США ничего особенного не говорят и вообще не очень понимают, зачем эта встреча происходит, кроме того, что Байден собирается искать общие интересы с Путиным, что, я считаю, уже плохо и бессмысленно. Но я хочу, чтобы вы не очень рассчитывали на Байдена и США по двум причинам. Первое, Байден – слабый президент и, скорее всего, ослабит Америку. Во-вторых, его мало интересует Украина и украинцы. Первый пункт очень важен, потому что Путин понимает только позицию силы. А Байден в этом смысле мне напоминает Картера, который активно поддерживал права человека, но при нем Америка очень ослабла, и Брежнев его стал просто игнорировать – Сахарова сослал, произошла интервенция в Афганистан в большой степени именно потому, что в это время с Америкой не считались», — считает эксперт.

По его мнению, при Байдене будут происходить аналогичные вещи.

«Что касается Украины и украинцев, посмотрите, что происходит с афганцами, которые сотрудничали с американской армией в Афганистане. Байден до сих пор не хочет дать им статус беженцев. Это люди, которым просто грозит смерть от Талибана. Так что эти два фактора не в вашу пользу. Я рекомендую вам рассчитывать только на самих себя, пока Байден у власти», — резюмировал аналитик.

Ранее Зеленский подтвердил, что в ходе встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина будет поднят украинский вопрос. При этом он констатирует, что решить проблему Донбасса без Украины невозможно.

Также напомним, Кремль заинтересован получить Черное море чтобы использовать его как стартовую площадку с открытым доступом на Ближний Восток, Балканы, Кавказ, в Сирию и Восточное Средиземноморье.