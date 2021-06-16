LvivFanFestival в Instagram призывает 16 июня в матче по футболу России против Финляндии болеть за последнюю страну, потому что это даст возможность посетить финскую сауну.

Напомним, сегодня обе сборные встретятся в рамках Евро-2020.

На странице LvivFanFestival говорится, что те, кто придут на мероприятие, получат возможность выиграть поход в финскую сауну:

«Финская сауна для болельщиков Финляндии! Приходи на Lviv Fan Festival поддержать сборную Финляндии в матче против России, а мы разыграем 50 сертификатов на поход в финскую сауну среди гостей!». Евро 2020: расписание прямых трансляций и календарь матчей

Напомним, ранее в фан-зоне наливали бесплатное пиво за каждый пропущенный гол России.

Как сообщалось ранее, Сборная Украины по футболу стартовала на чемпионате Европы-2020 с поражения — украинцы проиграли в матче против Нидерландов.