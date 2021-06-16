Половина депутатов фракции «Голос» (10 человек) объявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения «Справедливость». Также народные избранники выразили недоверие главе фракции.

Об этом заявила народный депутат Александра Устинова.

В «Справедливость» перешли: Александра Устинова, Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин и Ярослав Юрчишин.

Также депутаты выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку. По их мнению, он нарушил закон и отказывается собирать фракцию. Кроме того, перечисленные депутаты требуют исключить из партии ее руководительницу Киру Рудик за более чем 60% прогулов голосований.

Также в своем обращении депутаты обвинили руководство «Голоса» в поддержке «дерибана» земли в столице.

Как сообщалось ранее, социологический опрос показывает, что 12% жителей Украины готовы принять участие в выборах в органы местного самоуправления в качестве кандидата. В качестве избирателя готовы принять участие только 53% респондентов.

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