Троица , которую православные будут отмечать 20 июня, издавна известна, как день, когда принято проводить различные обряды и гадания. Гадание — любимое занятие девушек, которые хотят угадать, какая судьба их ждет. НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на OBOZREVATEL перечисляет известные и интересные гадания.

Троица — гадаем на берегу

На Троицу девушки плели из длинных ветвей косы прямо на березах. Если к Троице коса НЕ расплеталась, это означало, что пора замуж. Если расплеталась — придется еще подождать.

Как гадать на венках

Это гадание было особенно популярным. Из трав и полевых цветов плели венки, которые затем пускали по воде. При этом руками их не снимали, а наклонялись так, чтобы венок сам упал в воду. Куда поплывет венок, оттуда и суженый будет. Венок закружился на месте — время замужества еще не наступил; утонул — к неприятностям. Плывет ровно — жизнь будет спокойной и добрым; плывет под водой — к болезни; качается на волне — до бурной жизни; распался — к разлуке с любимым; быстро поплыл — к замужеству далеко от дома; остановился у берега — до следующей Троицы изменений не будет. Троица-2021: красивые поздравления с праздником Троица 2021: что Украинская стоит знать о празднике Троица 2021: когда и как отмечать Троица 2021: история, традиции, приметы и обычаи праздника

Интересное гадание на цепочке

Перед этим гаданием идут в церковь, надев на себя цепочку, ставят свечку за здравие всех недоброжелателей и приносят жертву. Придя домой, нужно трижды посчитать количество звеньев. Если получилось четное количество, желание исполнится, нечетное — не стоит рассчитывать на его воплощение. После гадания цепочку нельзя носить трое суток.

Гадание на кольцах

Четыре кольца кладут в миску с пшеницей так, чтобы их не было видно. На каждое кольцо загадывают желание и потом тянут первое попавшееся. Таким образом можно узнать, сбудется ваша цель.