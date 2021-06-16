В Украине опубликовали свод правил поведения для госслужащих, со списком запретов и так называемым «этическим кодексом»

Так, национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС) в апреле изменило этические правила для государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

Теперь они должны следить не только своими действиями, а и за словами, чтобы случайно не испортить репутацию госорганов.

Одеваться их советуют «прилично», очевидно, речь идет об официально-деловом стиле. Также требуется уважать народные обычаи и национальные традиции.

Для госслужащих прописаны следующие правила:

нельзя говорить повышенным тоном и использовать нецензурную лексику;

не сплетничать, не обсуждать личную жизнь коллег, членов их семей и близких;

не допускать, чтобы частные отношения влияли на поведение или принятия решения во время служебных обязанностей;

не унижать людей из-за внешности, одежды, возраста, пола, веры или семейного положения;

спокойно реагировать на критику – вести себя сдержанно и просить общаться вежливо;

не оставлять комментариев на сайтах или в соцсетях, если они пойдут не на пользу репутации госорганов;

запрещены действия сексуального характера, выраженные словесно (угрозы, запугивание, неприличные замечания) или физически (прикосновения, похлопывания), которые могут унизить или оскорбить.

При этом до сих пор неизвестно, как именно будут наказывать нарушителей правил. В случае выявления «непослушных» сотрудников их коллегам рекомендуется просто докладывать об этом руководству.

Как мы уже рассказывали ранее, контрразведка СБУ разоблачила бывшего чиновника СНБО, который был завербован иностранной спецслужбой.

А в России задержан Семеняк Алексей Петрович — в ФСБ заявили, что он является агентом украинских спецслужб, и вел разведывательно-подрывную деятельность.