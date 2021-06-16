В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 16 июня. Сегодня по всей стране пройдут дожди.

Ливней с грозами не прогнозируют только на западе:

«16 июня в Украине, кроме большинства западных областей, грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности — желтый)».

Температура воздуха 20-29 градусов тепла.

Напомним, в Украине продолжает господствовать непогода, все области периодически накрывают мощные ливни, шквалы и град. Накануне, 14 июня, пострадал Николаев.

14 июня на горе Поп Иван Черногорский выпал снег, а температура воздуха опустилась до 0° С.

Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на июнь.