В Украине зафиксировано 1045 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.

Вчера госпитализировали — 699 человек, умерли — 78, выздоровели 4802.

За все время пандемии в Украине:

заболели 2226037 человек;

выздоровели 2140978 человек;

умерли 51847;

провели ПЦР-тестов — 10576820.

Ученые заявляют, что мир захватывает новый штамм коронавируса — «Дельта». Он якобы не только вызывает у пациентов более серьезные симптомы, но и может «обойти» иммунную защиту от вакцин.

Украинцы, которые получили прививку китайским препаратом CoronaVac от COVID-19, смогут получить свидетельство о вакцинации международного образца и путешествовать по миру. Данная вакцина уже одобрена Всемирной организацией здравоохранения.