В зоне Операции объединенных сил на Донбассе 16 июня погиб 24-летний военный Роман Галуха.

Об этом сообщила в Facebook Рава-Русская городская территориальная община. Галуха был родом из Равы-Русской Львовской области.

«Сегодня в зоне проведения боевых действий погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 года рождения», – говорится в сообщении.

При каких обстоятельствах погиб военный, не уточняется.

Как сообщалось ранее, 9 июня на Донбассе при выполнении служебных обязанностей погибла заместительница командира роты по морально психологическому обеспечению 128 ОГШБр ВСУ, лейтенант Карина Шемчук. Девушке было всего 22 года.

В Днепре 8 июня после ДТП умер старший солдат 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Виктор Лаптинов.