В Харькове 66-летняя женщина скончалась после падения от сердечного приступа. Трагический инцидент произошел 16 июня.

Как сообщили очевидцы, они вызвали скорую, но прибывшие спустя полчаса на место фельдшеры зафиксировали ее смерть, передает Telegram-канал «ВЕХА Харьков»

Погибшей оказалась учительница со стажем работы в образовании 40 лет. Тело женщины пролежало несколько часов на территории рынка прежде, чем его забрали эксперты.

Инцидент произошел в 9:45 утра. Женщине в одном из базарных рядов стало плохо, она упала лицом вниз.»Мы ее перевернули на бок, чтоб она не захлебнулась. Она живая была, дышала, дергалась. Вызвали скорую. Тут пошёл дождь, мы оторвали сточную трубу, чтобы женщина не захлебнулась водой. Накрыли пленкой и держали зонты. Где-то в 10:10 мы посмотрели на время, машины скорой до сих пор не было. Свидетель выскочила к дороге, чтоб встретить медиков, но никого не было. Вернулась назад, женщина хрипела и глубоко вздохнула, выдохнула и все..», – пишет один из свидетелей трагического инцидента.

Родственники женщины, прибывшие на место, возмутились тем, что врачи так долго не ехали и не смогли совершить реанимационных действий.

Однако по словам фельдшера, помочь харьковчанке было невозможно, так как ее тело начало покрываться трупными пятнами.

Как мы уже рассказывали ранее, Григорий Чапкис умер в Киеве 13 июня в возрасте 91 лет. О смерти легендарного хореографа сообщил его сын.

А в киевском спортзале прямо во время тренировки скончался мужчина.