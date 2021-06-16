Возвращаясь в Украину из других стран, гражданам больше не нужно загружать на смартфоны приложение «Вдома». Ранее его использовали для контроля самоизоляции граждан в связи с распространением COVID-19.

Соответствующее заявление сделали в Министерстве цифровой трансформации.

Однако, хоть приложение «Вдома» пока не будет использоваться при пересечении границы для возвращения в Украину, необходимость соблюдения карантина и противоэпидемических мер до сих пор в силе.

Нужно ли сдавать ПЦР-тесты для возвращения в Украину

Карантин в Украине продлен до 31 августа 2021 года, но на всей территории Украины теперь установлен «зеленый» уровень эпидемиологической безопасности.

«При «зеленом» уровне эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ», — пояснили в Минздраве.ПЦР-тестов и самоизоляции при возвращении в Украину теперь проходить не нужно.

«Сегодня Кабинет Министров Украины принял «зеленый» уровень эпидемической опасности по всей территории Украины. С 17 июня 2021 украинцы и владельцы вида на жительство освобождены от требования наличия или прохождения тестирования и/или самоизоляции с установлением приложении «Вдома» при возвращении в Украину из любой страны мира», — рассказал эксперт.

То есть, въезд в Украину полностью свободен для украинцев и владельцев вида на жительство, отмечает эксперт.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине незаконно продают вакцины от COVID-19, а также подделывают ПЦР-тесты. Подобные мошеннические схемы уже фиксируют в Киевской и Черкасской областях.

А также, в Украине разрешили проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных) в помещениях со 100% наполнением.