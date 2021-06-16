В Украине с 1 мая действуют новые тарифы на газ — годовые. Вместо 6,99 грн за куб в некоторых областях придется платить 13,5 грн.

Как говорится в материале «Обозревателя», меньше всего (7,89 грн за куб) заплатят клиенты «Черкассыгазсбыт», больше всего — «Херсонской областной энергопоставляющей компании» (13,5 грн за куб).

Цену 7,88 грн за кубометр предложило ООО «Евода трейд», КП «Луцкводоканал», 7,89 грн – ООО «Черкассыгаз сбыт» и ООО «Уманьгаз сбыт», 7,96 грн – газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины».

По 7,98 грн за кубометр газ будут продавать ООО «Волыньэлектросбыт» и ООО «Закарпатье Энергосбыт». Ряд региональных газсбытов обнародовали единую цену 7,99 грн за кубометр. Предложения остальных компаний колеблются от 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр. Лишь несколько компаний установили ценники более 13,5 грн за кубометр.Фото: ГазПравда

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