Переговоры Байдена и Путина, сегодня, 16 июня, в узком формате длились примерно два часа, затем саммит продолжился в расширенном формате.

По окончанию встречи, оба президента выступили перед журналистами с итоговыми заявлениями о результатах саммита. Рассказываем об основных темах, которые обсуждали Путин и Байден.Путин об Украине

Путин подтвердил журналистам, что тема Украины обсуждалась, но, по его словам, не подробно.

«Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать минские соглашения», — заявил президент РФ.

Также он отметил, что тема вступления Украины в НАТО «затрагивалась мазком» и «здесь нечего обсуждать».

А также, Путин в очередной раз заявил о «госперевороте» в Украине в 2014 году и вспомнил об экс-президенте Викторе Януковиче, который «был готов отказаться от власти».Байден об Украине

Байден также подтвердил, что на саммите обсуждалась ситуация в Украине. По его словам, он заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Также на встрече обсуждалась реализация «Минска». По словам Байдена, Путин ему не перечил, но разногласия были.

Путин об отношениях между странами

Путин заявил, что не получил от Байдена приглашения посетить Белый дом. При этом он добавил, что и сам не приглашал президента США в Россию.

Встречу с Байденом Путин назвал результативной, предметной, конкретной, а основными темами, которые были затронуты были: стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность.

В ходе встрече, лидеры договорились о возвращении послов в страны. А говоря о «красных линиях» Путин отметил, что до того, чтобы «подробно расставлять акценты и что-то делить не дошли».Байден об отношениях между странами

В ходе общения со СМИ Байден, несколько раз повторил, что во время переговоров стороны не озвучивали какие-то конкретные угрозы. А журналисты спросили у президента США, почему время саммита составило всего три часа, а не 4-5, как предполагалось. Байден на это ответил, что перспектива улучшения отношений между странами есть, но все сразу не решится и «нужно посмотреть 3-6 месяцев, подошли ли мы к новым стратегическим переговорам».

Как мы уже рассказывали ранее, отказ от совместной пресс-конференции президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина было условием Белого дома.

